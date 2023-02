Ibrahimovic sui tifosi rossoneri: "Ti danno adrenalina, carica e passione"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Zlatan Ibrahimovic è stato intervistato da Milan TV. Queste le parole dello svedese su sui tifosi rossoneri e la loro passione: “Se torniamo a due anni fa si giocava nello stadio vuoto, era un’altra cosa. I tifosi ti danno adrenalina, carica, ti da passione. Il 50% di quello che facciamo arriva dai tifosi, è molto più bello giocare davanti a loro. C’è qualcosa che ti ritorna sempre, sia di positivo che di negativo. Quando vedi le generazioni più giovani nella mia situazione mi carica ancora di più, loro sono il futuro e loro hanno questo sogno di vedere i giocatori in campo, facciamo di tutti per fargli godere la partita. Noi giocatori del Milan siamo felici ed orgogliosi dei nostri tifosi, perché sono sempre presenti e sempre con la squadra nel bene e nel male, per questo bisogna dare sempre il massimo".