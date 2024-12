Ibrahimovic sul suo ruolo: "Una delle mie responsabilità è assicurarmi che la squadra dia risultati e far crescere la mentalità vincente"

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di Red Bird per l'AC Milan, si è così espresso nel documento redatto dalla Harvard Business School sul Milan.

[traduzione a cura di MilanNews.it]

Sul suo ruolo:

"Io sono Zlatan e il mio ruolo è essere Zlatan. Ho molto da imparare, ma penso di avere anche molto da dare e volevo essere in una posizione in cui posso fare la differenza. Una delle mie responsabilità qui al Milan è far crescere la mentalità vincente della squadra, per assicurarmi che la squadra dia risultati. Dico ai giocatori: 'Quando sei qui al Milan, se ottieni risultati, puoi fare la storia'. Sono vicino alla squadra ma non troppo, sono in una posizione diversa rispetto a quando ero un giocatore insieme a molti altri che sono ancora in squadra"

