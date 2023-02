Ibrahimovic svolta ancora lo spogliatoio: possibile esordio questa sera

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Come riporta il Corriere della Sera, questa sera, contro l'Atalanta, potremmo finalmente vedere in campo anche Ibrahimovic: il suo rientro in gruppo da ormai oltre due settimane ha dato un apporto decisivo per quanto riguarda la motivazione all'interno dello spogliatoio. Stasera possibile esordio per lo svedese, che non gioca dalla gara con il Sassuolo valida la festa Scudetto.