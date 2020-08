Ibrahimovic-Tonali, il lavoro della dirigenza e della proprietà paga. E non è finita

Un grande colpo, messo a segno capendo che l’avversario non era più in una posizione dominate. Il Milan prende Sandro Tonali, per mesi promosso sposo dell’Inter e, adesso, nuovo giocatore rossonero. Una trattativa condotta con tempismo, pazienza e, finché hanno potuto, silenzio. Paolo Maldini e Ricky Massara hanno rotto gli indugi quando i nerazzurri hanno mostrato il fianco e portano a casa uno dei migliori talenti italiani in circolazione (classe 2000) e a cifre che, a livello di bilancio e di futuribilità, hanno un senso. Con Elliott che ha confermato che, per certi investimenti, il soldo c’è eccome. Dopo il rinnovo di Ibra, si chiude una settimana con i fiocchi per il mercato milanista, che nei prossimi giorni potrebbe alimentarsi con gli arrivi di Bakayoko e Brahim Diaz. Avanti così, per un Milan che dovrà essere più competitivo sia a Milanello sia contro gli avversari.