Ibrahimovic torna al Milan? Costacurta: "Non credo sia fondamentale"

Presente negli studi di 'Sky', l'ex difensore Alessandro Costacurta s'è così espresso sull'imminente ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic per vestire i panni del dirigente. "Il suo ritorno - ha detto - non credo sia fondamentale per riportare il Milan sulla vetta d'Europa, non ho idea di cosa possa fare. Quando tu hai bisogno di qualcuno vuol dire che ha perso un po' di credibilità l'allenatore e non credo sia questo il caso".