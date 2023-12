Ibrahimovic torna al Milan. Il Giornale titola: "Ibra al Diavolo: atto III"

Il Giornale in edicola stamattina titola così in merito al ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic: "Ibra al Diavolo: atto III". Dopo le due avventure da giocatore, da ieri è iniziata ufficialmente al terza vita in rossonero dello svedese che è tornato come super consulente di Gerry Cardinale. L'ex attaccante, che ha lasciato il calcio giocato lo scorso giugno, avrà diversi compiti che riguarderanno in primis l'area sportiva (per esempio svolgerà un ruolo di supporto nei confronti di Pioli stesso e potrà dire la sua anche sul mercato).

Il quotidiano spiega poi che il ritorno di Ibra colmerà un paio di lacune nel Milan: prima di tutto lo svedese è in grado di spiegare a Cardinale risultati e problemi del gruppo squadra suggerendo eventuali soluzioni e interventi e poi porterà maggiore autorevolezza nella comunicazione. La presenza dello svedese al fianco di Cardinale è anche indirettamente l'approvazione da parte di Zlatan del progetto dell'azionista di maggioranza, dando così maggiori certezze pure ai tifosi su RedBird.