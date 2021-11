Ibrahimovic: "Voglio fare sempre di più, non sono mai soddisfatto"

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato un'intervista a Prime Video alla vigilia della gara di Champions tra Atletico Madrid e Milan. Il centravanti svedese ha risposto così ad una domanda riguardante la sua carriera: "Ho un problema, che non sono mai soddisfatto. Voglio sempre fare di più, e questa è la mia mentalità. Non è che devo dimostrare, ma devo fare qualcosa in più per sentirmi vivo e sentire che sono presente. Non voglio essere qua per qualcosa che ho fatto prima, voglio essere qua per quello che faccio nel presente. Mi piace lavorare, mi piace soffrire, mi piace questo mondo che è vivo. Poi più l’età avanza e più cambi: fisicamente, mentalmente. Ma una persona intelligente si adatta a tutto”.