Ibrahimovic vs Cagliari: solo vittorie col Milan, cinque reti in totale

Zlatan Ibrahimovic ha affrontato il Cagliari in undici occasioni, riuscendo a vincere per sei volte, mentre le restanti sfide si sono concluse con quattro pareggi e una sconfitta. Particolarmente incoraggiante il suo ruolino di marcia nelle gare disputate contro i sardi in rossonero: tre vittorie su tre ed un gol a partita per l'attaccante svedese, il quale aveva segnato altri due gol al Cagliari quando vestiva la maglia nerazzurra.