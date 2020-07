Icardi: "Champions? Il PSG vuole cambiare la storia"

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "Il giorno del sorteggio mi sono reso conto che, dalla nostra parte del tabellone, non c'era alcuna squadra che avesse già vinto la Champions. Dall'altra, invece, ci sono solo ex campioni: tutti insieme. Ma, attenzione, perché le squadre nella nostra parte del tabellone hanno tutte la nostra stessa ambizione, vale a dire per vincere finalmente questo torneo e cambiare il corso della storia". Così Mauro Icardi, in un'intervista a France Football, parla dei prossimo impegni europei del PSG: la squadra francese, nei quarti di Champions, dovrà vedersela contro l'Atalanta. "L'obiettivo del club è quello di raggiungere la finale, per questo ha investito negli ultimi anni - aggiunge l'ex centravanti interista -. Siamo a tre partite dal nostro obiettivo e tutti insieme faremo di tutto per invertire la storia". Sul rapporto con l'allenatore Thomas Tuchel, Icardi ha detto: "In un certo senso mi ha dato le chiavi di PSG, se così posso dire. Entrambi parliamo molto. Mi dice come vede le cose, mi dà molti consigli per migliorare me stesso. Abbiamo un ottimo rapporto. Neymar? Le persone possono vederlo diversamente dall'esterno, ma la realtà è completamente diversa. Sappiamo benissimo che tipo di giocatore sia. E, quando conosci davvero l'uomo, puoi solo andare d'accordo con lui, perché è lontano dalle storie riportate dai media. I grandi giocatori sono i primi a dare l'esempio. È un ragazzo sempre felice, che va molto d'accordo con tutti. E' davvero umile. Quello che ho appena detto su 'Ney' vale anche per Mbappé". (ANSA).