Icardi e Nainggolan fuori progetto Inter

(ANSA) - ROMA, 6 LUG - Icardi e Nainggolan "non rientrano nel progetto del'Inter". Così l'ad dell'Inter Beppe Marotta in un'intervista a Sky. "Abbiamo parlato -ha detto Marotta- con molta schiettezza e massima trasparenza ai diretti interessati, spiegando la posizione della società, che non significa sminuire le loro capacità; entrambi sono ottimi giocatori, ottimi talenti; il talento fa vincere le partite, ma è la squadra che fa vincere i campionati. E quando dico vincere i campionati intendo raggiungere gli obbiettivi che ognuno ha previsto. E quindi di conseguenza non rientrano nel nostro progetto".