Icardi resta al Galatasaray: il Psg lo cede in via definitiva

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - L'attaccante argentino del Paris Saint-Germain Mauro Icardi, in prestito la scorsa stagione al Galatasaray, ha firmato con il trafserimento al club turco. Lo ha annunciato il Psg, senza specificare né la durata né l'importo del contratto, ma facendo gli auguri al suo ex giocatore. Il 30enne ex nerazzurro lo scorso campionato ha aiutato la squa squadra a vincere il titolo di Super Lig, il 23/o titolo di campionato turco, realizzando 22 gol e sette assist.

A rafforzare la squadra di Istanbul sono arrivati ora il nazionale ivoriano Wilfried Zaha, ex attaccante del Crystal Palace, e il congolese Cédric Bakambu, capocannoniere del campionato greco la scorsa stagione. Icardi, che aveva un contratto a Parigi fino a giugno 2024, era stato ceduto in prestito a settembre dopo due stagioni deludenti con la maglia del Paris Sg. (ANSA).