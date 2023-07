Idea di uno scambio Origi-Scamacca: i numeri sono a favore dell'italiano

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata di oggi, SkySport ha rivelato di una possibile idea di mercato per il Milan che consiste in uno scambio (più conguaglio) tra Milan e West Ham tra Divock Origi e Gianluca Scamacca. I numeri a confronto sono a favore dell'italiano: 8 gol in 27 partite per lui con gli Hammers, solo 2 in 36 partite per il rossonero.