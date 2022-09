Idea Luis Enrique,giocatori Spagna si allenano con walkie-talkie

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Da commissario tecnico della nazionale spagnola e del Barcellona, Luis Enrique ha abituato tutti a risultati importanti ma anche a metodi e scelte comunicative innovative. Come quando pochi giorni fa aveva reso noti i nomi dei convocati per i prossimi impegni di Nations League con una scalata a bordo di una bicicletta. L'ultima trovata dell'ex allenatore di Roma e Barca, che con le furie rosse ha raggiunto una semifinale europea, è stata svelata poche ore fa dall'account Twitter ufficiale della Federazione Spagnola di calcio. Si tratta, per la precisione, di walkie-talkie agganciati alla schiena dei calciatori per parlare direttamente con loro. Il metodo di Luis Enrique ha come obiettivo agevolare le comunicazioni coi calciatori. Lo stesso commissario tecnico ha spiegato con ironia che spera di non alzare troppo la voce: "Non sono abituato a esprimermi a basso volume con persone così lontane". Il funzionamento del dispositivo elettronico è molto semplice: a illustrarlo il video postato dalla Federazione sui social. (ANSA).