Ielpo a MTV: "Cutrone e Higuain? Giocare sempre con due punte diventa difficile"

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV nel corso dell' 'Inferno del Lunedì': "Gli avversari arrivano con troppa facilità a creare pericoli. Ieri sera ho visto una difficoltà enorme nel seguire Saponara. Non ho capito chi fosse l'uomo deputato a prendere Saponara. Non credo che sia una questione di modulo, ma di scelte di uomini. Quelli di ieri erano i migliori undici, poi va trovato il migliore sistema di gioco. Cutrone largo a sinistra si snatura e perde le sue caratteristiche. Giocare sempre con due punte diventa difficile, perchè ne hai solo due in rosa. Suso ha giocato benissimo, però in fase difensiva non ha fatto i movimenti da 4-4-2".