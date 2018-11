Ielpo: "All'andata è mancata la decisione. Domani il Milan potrebbe avere grandi spazi, ma servirà entrare bene in partita"

Mario Ielpo, a Milan Tv, ha parlato così del Real Betis: “In Spagna tutti giocano sciolti, non bisogna dimenticarselo, ma lasciano anche grandissimi spazi agli avversari. L’errore dell’andata è stata la poca decisione del Milan che ha giocato la peggior partita. Se domani entrerà bene in partita potrebbe avere grandissimi spazi. Mi dispiace che non ci sarà Castillejo perché sarebbe potuta essere la sua partita”