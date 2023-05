Ielpo: "Bennacer alto è la Piolata di quest'anno, ha capacità di inserimento"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Mario Ielpo, ex rossonero, intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, ha parlato così della carta Bennacer centrocampista offensivo: “Sì, Bennacer alto è la Piolata di quest’anno, non serve solo a prosciugare la fonte di gioco avversaria. Ha capacità di inserimento, come il Nocerino dei tempi d’oro si inserisce in quella zona e diventa pericoloso”.