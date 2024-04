Ielpo: "Critiche a Pioli? Normali dopo cinque sconfitte nei derby"

All'indomani della sfida che il Milan ha vinto a San Siro contro il Lecce, per 3-0, nel corso della trasmissione radio di Tutti Convocati, in onda su Radio 24, è stato invitato come ospite Mario Ielpo, ex portiere del Milan. L'ex calciatore del Diavolo ha affrontato diversi temi, specialmente in questo periodo in cui arriva all'orizzonte la sfida di Europa League contro la Roma. Tra questi anche il ruolo di Stefano Pioli che spesso è stato oggetto di critiche da parte dei tifosi e dell'ambiente rossonero.

Le parole di Mario Ielpo su Stefano Pioli: "Critiche a Pioli? "Normali" dopo cinque sconfitte di fila nei derby, finendo il campionato dietro all'Inter. Poi per risultati e lavoro svolto non dovrebbe essere messo in discussione, ma è chiaro che la piazza abbia bisogno di un parafulmine e se la prende con Pioli".