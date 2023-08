Ielpo: "Giroud, Pulisic e Reijnders parlano la stessa lingua"

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, è intervenuto nell'Inferno di Milan Tv all'indomani di Bologna-Milan, e ha parlato così dell'intesa di Olivier Giroud con i nuovi compagni come Pulisic e Reijnders: "Durante la campagna acquisti mi chiedevo chi avrebbe aiutato Giroud a dialogare e riempire l’area di rigore. Pulisic, Giroud e Reijnders parlano la stessa lingua: hanno tutti lo stesso tempo di gioco. Ogni volta che si proponeva per la sponda, o Reijnders o Pulisic erano nella posizione esatta dove Giroud gli avrebbe dovuto dare il pallone."