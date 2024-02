Ielpo: "Il ciclo di Pioli sembra essere finito, ma i tifosi hanno già dimenticato lo Scudetto vinto"

Il futuro di mister Pioli sulla panchina del Milan è uno degli argomenti caldi del momento, con il tecnico rossonero che si è detto annoiato, ma non infastidito, dalla continue voci sul tema. Ne parla anche Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ai microfoni di "Tutti Convocati" su Radio 24.

Queste le sue dichiarazioni: "Il ciclo di Pioli sembra essere finito, ma non tanto per i risultati, ma per una fine naturale. I tifosi del Milan si sono dimenticati che Pioli ha contribuito a regalargli uno splendido Scudetto solo due stagioni fa".