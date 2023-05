Ielpo: "Il Milan con la vittoria sulla Lazio ha sistemato la propria classifica"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Mario Ielpo, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV parlando del momento dei rossoneri: "Per fortuna che c'è stata Milan-Lazio, perché altrimenti rischiavamo di arrivare troppo carichi. La partita è stata importantissima, ha sistemato per il momento la classifica dando la conferma che il Milan quando si deve giocare la partita e gli avversari sono importanti c'è. La semifinale di Champions è sempre imprevedibile ma la squadra c'è"