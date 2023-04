Ielpo: "Il Milan contro il Napoli ha avuto occasioni clamorose"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Ielpo, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a TV Play commentando il successo del Milan contro il Napoli in Champions League: "La partita contro il Napoli poteva finire in parità, con un altro risultato, ma il Milan ha avuto occasioni davvero clamorose. ha preso una traversa vera, il colpo di testa di Kjaer dallo stadio sembrava dentro. Anche Leao e Rebic hanno avuto in ripartenza delle chance per andare in porta con il pallone. Il Napoli era uscito dalla partita, con i cambi è rientrato in gara anche in inferiorità ed ha sfiorato anche il pareggio.