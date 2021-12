Ielpo: "Il Milan sarà a proprio agio a San Siro, i tifosi aiuteranno la squadra"

Mario Ielpo è intervenuto a Milan TV commentando la partita di Champions League in programma questa sera contro il Liverpool: “La partita con il Liverpool sarà una delle svolte decisive della stagione, è la partita che tutti aspettano, che il Milan si è guadagnato dopo un paio di anni di rincorsa. Ho visto prontissimi i ragazzi in tutte le partite di Champions, ho sempre osservato bene la squadra. Credo che il Milan sarà molto più a suo agio a San Siro con il proprio pubblico, le cose potranno essere da questo punto di vista un po’ più semplici. Quello che ti trasmette uno stadio come San Siro è incredibile, ti impedisce di non essere concentrato. Sapere che i 58mila saranno con te e ti spingeranno sarà una cosa in più. Quando ci sono degli stadi così è facilissimo entrare in partita. Non è che la qualità dei giocatori del Liverpool a Milano venga meno ma sarà più semplice giocare in casa anche se a volte quando sei costretto a fare la partita rischi di dare spazi”.