Ielpo: "In Inter-Juventus il Milan tifa per il pareggio"

Questa sera si gioca Inter-Juventus, prima e seconda della classe. Il Milan, terzo in classifica, ovviamente quadra interessato. Ne parla l'ex portiere rossonero Mario Ielpo a Tutti Convocati su Radio 24.

Quste le sue dichiarazioni: "Il Milan tifa per il pareggio in Inter-Juve per continuare a sperare nello Scudetto? Diciamo che i rossoneri hanno due risultati su tre, perché anche la vittoria della Juventus non sarebbe malissimo in quell'ottica. A meno di imprese è difficile immaginarsi che il Milan possa rientrare in corsa per lo Scudetto".