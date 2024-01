Ielpo: "La formazione del Milan l'ha sempre fatta l'infermeria"

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, oggi spesso opinionista su radio e televisioni, è stato ospite oggi pomeriggio della trasmissione Tutti Convocati in onda su Radio 24. L'ex rossonero ha presentato la sfida di questa sera tra Milan e Roma, già a suo modo decisiva per la corsa ai due posti Champions verosimilmente rimasti liberi.

Le parole di Ielpo sui problemi del Milan: "La formazione l'ha sempre fatta l'infermeria, è ovvio che ci siano alti e bassi. Il Milan ha avuto in alcune partite la difesa improvvisata. Dopodichè è giusto dire che i rossoneri non riescono quasi mai ad ammazzare le partite. Forse la scelta sbagliata di Pioli in Coppa Italia si è rivelata quella di far giocare Jimenez con l'Atalanta, perchè ha pagato un po' di inesperienza"