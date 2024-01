Ielpo: "Leao ieri mi è piaciuto, partita da 6.5-7"

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, intervenuto a "Tutti Convocati" su Radio 24 ha parlato della prestazione di Leao in Milan-Bologna 2-2 di ieri sera. Queste le sue dichiarazioni:

"Leao a me è piaciuto, ieri è stato da 6,5/7. La partita del Milan invece è stata molto deludente. Se la gara si mette bene e sei sopra 2-1 a 5 minuti dalla fine, non puoi permetterti di prendere gol. Si ripete spesso, non un bel segnale anche in ottica Europa League".