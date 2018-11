Ielpo: "Mi è piaciuto lo spirito del Milan contro l'Udinese, la strada maestra è questa"

Mario Ielpo, dagli studi di Milan Tv, ha parlato così dell’atteggiamento del Milan nella partita contro l’Udinese: “Secondo me c’è stato un periodo in stagione in cui il Milan dava l’impressione di essere una squadra che volesse solo giocare di fino e questo poteva avere il suo rappresentante principale in Romagoli che è un giocatore di stile. E questo gli è costato qualche critica. Contro l’Udinese, mi è piaciuto lo spirito, mi ha ricordato la doppia trasferta di Roma dell’anno scorso. Lo spirito è quello che conta. La strada maestra è questa”