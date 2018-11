Ielpo: "Milan, per vincere contro la Juve ti serve la partita perfetta. San Siro darà la spinta giusta"

Mario Ielpo, attraverso le pagine del match program ufficiale del Milan per la sfida contro la Juventus, ha parlato così della gara: “Gattuso sa che si trova di fronte a una sfida che si racconta da sola: vincere sarebbe un gran colpo per i rossoneri, ma per riuscirci a Romagnoli e compagni serve la partita perfetta. San Siro darà la spinta giusta”