Mario Ielpo, intervenuto a Radio Sportiva, si è espresso in merito al caos rinvii e porte chiuse in Serie A: "Non credo cambi molto avere i tifosi o meno, è peggio non sapere se si gioca perché è la cosa più stressante anche per gli stessi calciatori. Doveva esserci piuttosto un provvedimento generale per la Serie A".