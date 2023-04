Ielpo promuove Maignan: "Ha una personalità impressionante"

MilanNews.it

Mario Ielpo, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a TV Play soffermandosi anche su Mike Maignan: "Maignan giocava in una squadra come il Lille che è un po’ una provinciale e non giocava in Nazionale. Ora è titolare nella Francia ed ha vinto anche un titolo con il Milan. Ha una personalità impressionante, come carisma mi viene in mente solo Ibrahimovic. E’ impressionante, ha un magnetismo notevole. Poi per fare certe parate serve anche fortuna, ma lui ha qualcosa di particolare".