Ielpo: "Pulisic mi piace tantissimo da 3 anni. Pensavo che potesse fare anche il falso 9 in assenza di Giroud"

Mario Ielpo, ex portiere, durante "Tutti Convocati" su Radio 24, parla dei nuovi giocatori del Milan arrivati dal mercato: "Pulisic e Reijnders sono due giocatori assoluti. Uno è un piacere vederlo giocare e l'altro gioca in modo sapiente. A me Christian piace tantissimo da 3 anni. Io pensavo che l'idea potesse essere giocare con Pulisic falso nove, in assenza di Giroud".