Ielpo: "Pulisic non mi sorprende: certo che potesse dare qualità"

vedi letture

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, è intervenuto nell'Inferno di Milan Tv all'indomani di Bologna-Milan, e ha parlato così di Christian Pulisic, Mvp rossonero nella gara d'esordio del Dall'Ara: "Non è una sorpresa Pulisic almeno per me, mi è sempre piaciuto. Ero certo potesse dare tanta qualità come, in generale, tutti i nuovi acquisti".