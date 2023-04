Ielpo sceglie Maignan: "Non c'è paragone con Donnarumma"

MilanNews.it

Mario Ielpo, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a TV Play soffermandosi sul paragone fra Maignan e Donnarumma: "Maignan o Donnarumma? Quando si parla di portieri del genere bisogna valutare bene le loro carriere, ma per quello che abbiamo visto fin qui non c’è paragone. Ha vinto due campionati, uno con il Lille ed uno con il Milan, non con il Manchester City o il PSG. Ha fatto dei miracoli sportivi anche per le parate che ha fatto. Ha un carisma che Donnarumma non ha.