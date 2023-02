Ielpo: "Se il rientro di Ibra può bastare al Milan per uscire dalla crisi? Ci si attacca un po' a tutto in questi momenti..."

MilanNews.it

Contro il Torino, Stefano Pioli avrà di nuovo a disposizione Zlatan Ibrahimovic dopo oltre otto mesi. Mario Ielpo, ex portiere rossonero, intervenuto a Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati", ha commentato così il rientro del centravanti svedese: "Se il rientro di Ibra può bastare per uscire dalla crisi? Ci si attacca un po' a tutto in questi momenti, la scossa può essere il ritorno di Ibra".