'Iena' chiede scusa, Zaniolo pace fatta

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Pace fatta". Si chiude con le scuse della 'Iena' De Devitiis a Nicolò Zaniolo e alla mamma del giocatore della Roma la querelle nata con l'intervista trasmessa dal programma televisivo che aveva indispettito il giovane talento e il tifo romanista. De Devitiis, autore del servizio andato in onda, era stato criticato e insultato sui social nei giorni scorsi dai sostenitori della Roma per contenuti e modi dell'intervista. Per ricomporre la situazione si è così presentato a casa del centrocampista con un mazzo di rose per la mamma. La riconciliazione è stata immortalata da Zaniolo con una foto dei tre pubblicata su Instagram con sopra scritto "Pace fatta". Lo stesso scatto è stato poi pubblicato dalla madre di Zaniolo, Francesca Costa, accompagnato dal messaggio: "Pace fatta.Le tue scuse sincere sono arrivate al cuore. Grazie per le rose giallorosse bellissime".