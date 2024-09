Ieri è arrivato un messaggio chiaro per Milan-Venezia. E la formazione di Fonseca lo conferma

Il Milan non ha ancora ottenuto vittorie in questa stagione. Sono passate tre partite e sono state tre partite brutte, con soli due punti conquistati. Ora, arrivati alla quarta giornata, serve la svolta: svolta del campionato, svolta della stagione. Senza, però, svolta tattica: Fonseca crede nel suo calcio e anche questa sera contro il Venezia si vedrà un Milan con l'idea di dominare col possesso palla l'avversario.

Messaggio chiaro

Prima che aspetti tattici, serve una reazione d'orgoglio. Esattamente quella che ha chiesto la Curva Sud Milano nel comunicato ufficiale pubblicato ieri: “L'inizio campionato del nostro Milan è stato a dir poco deludente, a tal punto che sembra di rivivere la fine della stagione appena trascorsa. Le nostre ambizioni non sono queste, nulla e nessuno puó essere giustificato per lo spettacolo imbarazzante mostrato nelle prime tre partite. Non ci sono più attenuanti o parafulmini per nessuno, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità, nessuno escluso!".



La probabile formazione

Pochissimo spazio al turnover: si penserà dopo a Liverpool e Inter. L'unico cambio sarà Gabbia per Pavlovic, all'esordio stagionale. Per il resto undici fatto: Maignan in porta, Emerson Royal, Tomori, Gabbia o Pavlovic e Theo Hernandez in difesa, la coppia Reijnders-Fofana a centrocampo, il trio Pulisic, Loftus-Cheek e Leao dietro l’unica punta Abraham. Convocato il 2005 Kevin Zeroli, capitano del Milan Futuro, al posto dell'infortunato Bennacer. Torna Morata in panchina.