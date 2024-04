Ieri riposo, oggi il Milan torna ad allenarsi a Milanello

vedi letture

Il Milan ha vinto contro il Lecce per 3-0, dando continuità al momento positivo che vede i rossoneri sempre più secondi in classifica e con margine su Juventus e Bologna. Nella giornata di ieri, domenica, in vista dei tanti impegni che affollano l'agenda rossonera tra Europa League, derby e campionato, il mister rossonero Stefano Pioli ha concesso una giornata di riposo ai suoi giocatori. Nella giornata di oggi, invece, i rossoneri saranno nuovamente presenti al centro sportivo di Milanello per una nuova sessione di allenamento, la prima in vista del quarto di andata di Europa League contro la Roma.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Data: giovedì 11 aprile 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky Sport, Rai 1

Web: MilanNews.it