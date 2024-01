IFFHS - Serie A miglior campionato del mondo nel 2023 davanti alla Premier

Il più prestigioso organismo di statistiche mondiale, l'IFFHS, considera la Serie A come il miglior campionato del 2023. Il riconoscimento di lega sportiva migliore al mondo del 2023 assegnato da Iffhs assume per noi una grande importanza -spiega l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo come riportato da Gazzetta.it - perché certifica il sorpasso sulla Premier League inglese e sulla Liga spagnola. Questo risultato nasce dal grande lavoro svolto da tutta la Serie A e dagli ottimi risultati dei nostri club che dopo il raggiungimento delle tre finali europee nella scorsa stagione è proseguito anche nei mesi successivi, quando tutte le nostre formazioni sono rimaste in corsa nelle coppe europee. E’ un riconoscimento serio e importante che conferma la grande crescita degli ultimi mesi della Serie A come prodotto per i broadcaster e come piattaforma di comunicazione e marketing per i nostri partner commerciali

Questo il comunicato dell'IFFHS. "La Serie A italiana è il miglior campionato del mondo per la dodicesima volta nella storia del ranking annuale dell'IFFHS lanciato dal 1991. La Premier League inglese è seconda per la sesta volta in 7 anni (1° nel 2019). LaLiga spagnola mantiene un posto sul podio per due anni consecutivi mentre la Serie A brasiliana scende al quarto posto davanti alla Bundesliga tedesca e alla League 1 francese, alla Primeira Liga portoghese al 7° posto e davanti all'olandese Eredivisie e alla First Division A belga. Chiude infine la TOP 10 l'argentina della Liga Profesional"

Si parla anche della zona asiatica, con il miglior campionato che non è quello dell'Arabia Saudita. "La K League Classic della Repubblica di Corea è il miglior campionato asiatico dal 2011, ma ha solo 4 punti di vantaggio sulla Roshn Saudi League dell'Arabia Saudita, che sta tornando ai vertici prima della J1 League del Giappone".