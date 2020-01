Il 2019 rossonero - Marzo: Caldara torna tra i convocati di Gattuso

Mattia Caldara, restato a lungo ai box a causa della rottura del tendine d'Achille, torna tra i convocati di Gattuso per il match di campionato contro il Chievo in programma il 9 marzo. Questo sembrava essere il primo passo verso il ritorno in campo con continuità, ma il giovane difensore giocò solo in Coppa Italia contro la Lazio a fine aprile, prima di infortunarsi gravemente al ginocchio in allenamento e subire così un nuovo intervento chirurgico ai primi di maggio.