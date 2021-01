Il 2020 rossonero: il Milan torna a vincere il Derby di Milano in Serie A dopo oltre 4 anni, ecco la partita dell'anno

Il 2020 del Milan è stato caratterizzato da tantissime vittorie, ma nessuna è stato tanto bella quanto importante come quella nel Derby di Milano contro l'Inter il 17 ottobre: i rossoneri non vincevano infatti una stracittadina in campionato dal 31 gennaio 2016 (3-0), mentre se si guardano solo le partite in casa dei nerazzurri l'ultimo successo risaliva addirittura al 14 novembre 2010. L'uomo partita è stato Zlatan Ibrahimovic, autore di una doppietta decisiva (1-2). Purtroppo, a causa del Covid, a San Siro c'erano pochissimi spettatori, ma i tifosi milanisti avranno goduto comunque tantissimo anche da casa.