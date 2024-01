Il 2023 è in archivio: Peppe Di Stefano indica miglior partita, miglior gol e Mvp del Milan

Ospite del canale YouTube di Carlo Pellegatti per il primo giorno dell'anno, è stato invitato Peppe Di Stefano, inviato al seguito del Milan per Sky Sport da diverse stagioni e grane conoscitore dell'universo rossonero. Nella chiacchierata si è fatto un bilancio del 2023 appena concluso e si sono affrontate alcune tematiche centrali per il nuovo anno 2024.

Di Stefano ha commentato con la miglior partita, miglior gol e Mvp dei rossoneri nel 2023: "La partita migliore? Le due partite di Napoli, i 180 minuti. La partita di campionato, lo 0-4, e l’accesso alla semifinale con l’ottima partita di Napoli. Poche volte nel 2023 la squadra ha fatto vedere di essere il vero grande Milan ma mi ricordo che nella notte di Napoli di Champions, sentivo il profumo del vero Milan, quello delle notti delle imprese. Come miglior gol ne scelgo quello di Leao nello 0-4 di Napoli che è sembrato simile a quello di Gullit, emblema di un giocatore pazzesco che magari non è ancora continuo ma ha delle potenzialità. L’Mvp della stagione dovrei dire Maignan perchè nonostante gli infortuni ha avuto una forza mentale infinita, a riprendersi dai problemi ai polpacci, ha fatto la parata decisiva di Tottenham: ma io continuo a dirti Leao, perchè quando gioca da Leao è un piacere per tutto il mondo vedere le sue partite e quelle del Milan. E’ stato l’anno del suo rinnovo di contratto: lo vedo più maturo a parole e deve dimostrarlo anche in campo".