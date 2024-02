Il 3-0 di Rennes può aiutare il febbraio-marzo del Milan. C'è una rosa lunga da sfruttare

vedi letture

Il 3-0 di San Siro con il quale il Milan ha battuto il Rennes nell'andata dei playoff di Europa League permetterà a Stefano Pioli di gestire un po' di rotazioni tra la sfida di questa sera contro il Monza all'U-Power Stadium e quella di giovedì in Francia contro la squadra di Stephan per confermare la qualificazione agli ottavi del secondo torneo europeo.

Il calendario dei rossoneri è, infatti, fittissimo. Oltre alle prossime due già citate sfide, Giroud e compagni dovranno affrontare praticamente una gara ogni tre giorni, compresi alcuni big match (come contro Atalanta a Lazio) come sempre importantissimi. È chiaro che, con tanti impegni, Pioli dovrà e potrà sfruttare la larghezza della rosa a sua disposizione: in difesa è tornato Thiaw ed è vicino il rientro di Kalulu, a centrocampo Bennacer è in piena rotazione dopo la Coppa d'Africa, davanti, con il rientro di Chukwueze dalla Nigeria, sono disponibili in sei per tre posti.Ci saranno ben cinque cambi rispetto all'impegno europeo di giovedì 15. Il primo riguarda la difesa, con Thiaw che prenderà il posto di Kjaer. Poi a centrocampo si cambia in blocco, con Adli e Bennacer che partiranno titolari. Sulla trequarti spazio ad Okafor, sembra che sia Pulisic a poter riposare: al momento è in vantaggio lo svizzero che giocherebbe a destra per la prima volta in stagione. E infine Jovic nuovamente titolare, turno di riposo, almeno dall'inizio, per Giroud. Per il resto ci sarà la miglior formazione possibile, con Loftus-Cheek, mattatore nelle ultime partite, ancora titolare e le conferme di Maignan in porta, Florenzi, Gabbia e Theo Hernandez in difesa e Leao da esterno sinistro.