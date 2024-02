Il 4 marzo una giornata interamente dedicata allo sport femminile

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Una giornata dedicata esclusivamente al calcio femminile: lunedi 4 marzo, a partire dalle 15:30, al Talent Garden Studios di Milano (via Arcivescovo Calabiana, 6), un convegno medico scientifico ed una tavola rotonda saranno l'occasione per approfondire i più importanti temi che contribuiscono a definire la specificità dell'attività sportiva praticata da una donna. Associazione Italiana Calciatori e Associazione Italiana Allenatori, con il supporto dell'Agenzia di comunicazione ed eventi DA e Calcio Femminile Italiano partner dell'evento, hanno organizzato questo momento di confronto tra esperti del settore, al quale farà seguito un incontro tra Istituzioni nazionali e internazionali per tracciare un bilancio di questo primo periodo di professionismo sportivo femminile in Italia e delineare le prospettive di sviluppo della pratica sportiva del calcio femminile.

(ANSA).