Il Barcellona compra un 16enne e mette clausola da 1 miliardo

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Il Barcellona non ha ancora potuto 'iscrivere' nelle liste per la Liga i nuovi acquisti ( Ilkay Gündogan, Oriol Romeu e Iñigo Martínez) per i paletti imposti dai fair play finanziario, in particolare quelli relativi al monte stipendi, ma continua a prendere giocatori. Infatti c'è l'annuncio del trasferimento in maglia blaugrana, dal Friburgo, del nuovo 'astro' (o presunto tale) del calcio tedesco, il sedicenne Noah Darvich per il quale sono stati investiti 2,5 milioni di euro. Il giocatore ha firmato un contratto triennale, fino al 2026, con clausola rescissoria fissata a un miliardo di euro, ed è proprio questo fa più notizia. E magari mette un peso in più sulle spalle di questo ragazzino di 1,84 che gioca a centrocampo ma trova spesso la via del gol ed è stato grande protagonista degli Europei under 17 vinti proprio dalla Germania . Ora sarà incorporato al Barça Atlètic ma si allenerà anche con la prima squadra dove troverà il coetaneo Lamine Yamal, attaccante esterno che ha già esordito nella Liga e viene considerato il nuovo 'gioiello' della squadra di Xavi.

Intanto per fare spazio ai nuovo acquisti e poterli tesserare in tempo per l'inizio del campionato, che per il Barça è fissato a domenica sul campo del Getafe, si stanno velocizzando le operazioni che porteranno alle cessioni di Kessie in Arabia Saudita, all'Al Ahli, e di Dembelé al Psg. Sono operazioni quanto mai necessarie, perchè attualmente, per via delle regole e dei noti problemi economici, Xavi per ora può utilizzare soltanto 13 giocatori della prima squadra. E c'è anche un caso Gundogan, perché nel contratto dell'ex capitano del Manchester City c'è una clausola che gli permette di andarsene se non verrà iscritto nella lista per la Liga entro l'inizio del campionato. Quindi bisogna sbrigarsi. (ANSA).