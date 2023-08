Il Barcellona tira un sospiro di sollievo: attivata la nuova leva per registrare i giocatori

Oriol Romeu, Ilkay Gundogan, Inigo Martinez. Ma anche i rinnovi di Ronald Araujo, Sergi Roberto e Marcos Alonso. In questa sessione di mercato il Barcellona non è rimasto di certo con le mani in mano e ha portato a compimento diverse operazioni tra acquisti e prolungamenti contrattuali. E adesso dovrebbe finalmente riuscire a iscrivere tutti questi giocatori nella lista da presentare a LaLiga, a due giorni dall'esordio in campionato.

Nuova leva attivata

Il club blaugrana ha infatti attivato un'altra delle cosiddette "leve", già fondamentali un anno fa per permettere al club di Laporta di operare. I catalani avrebbero finalmente raggiunto un accordo con Libero Football Finance AG e i consulenti per gli investimenti privati di ​​NIPA Capital BV, che sono diventati nuovi partner di Barça Vision. Nelle casse della società arriveranno 120 milioni fondamentali per la registrazione dei calciatori sopra citati.