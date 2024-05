Il Bayer Leverkusen è la prima squadra della storia della Bundesliga a rimanere imbattuta per un'intera stagione

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Il Bayer Leverkusen ha coronato una stagione speciale in Bundesliga diventando la prima squadra della storia del campionato a rimanere imbattuta per un'intera stagione (28 vittorie e sei pareggi). Nell'ultima giornata, la squadra campione di Germania ha vinto 2-1 in casa contro l'Augusta, ottenendo inoltre il 51/o risultato utile consecutivo in tutte le competizioni. La prossima settimana, la attendono la finale di Europa League con l'Atalanta e quindi quella di Coppa di Germania. L'ultimo turno di Bundesliga ha poi decretato la retrocessione del Colonia e la salvezza dell'Union Berlino, mentre il Bochum farà lo spareggio col Fortuna Duesseldorf, squadra di seconda divisione. E' finita male la stagione per il Bayern Monaco, battuto dall'Hoffenheim e scavalcato al secondo posto dallo Stoccarda. Era dal 2010/2011 che i bavaresi non finivano tra le prime due, ultimo smacco per il tecnico Thomas Tuchel prima di lasciare il club In attesa della finale di Champions League, il Borussia Dortmund ha vinto ma soprattutto ha festeggiato il veterano Marco Reus - lascerà il club a fine stagione e l'ultima partita la giocherà a Wembley contro il Real Madrid -, che ha voluto salutare il 'muro giallo' con un dono molto gradito, e generoso: ha comprato birre per circa 25.000 tifosi.

Su fogli manoscritti appesi agli stand dei venditori di birra della tribuna, Reus ha lasciato questo messaggio: "Grazie di tutto. Le birre d'addio le offro io. Il tuo Marco". Una birra costa circa cinque euro, quindi se ognuno dei 25mila occupanti la Sud ne avesse presa solo una, e sarebbe una rarità, il costo totale sarebbe di 125mila euro. (ANSA).