Il Bayern Monaco acquista il terzino Boey dal Galatasaray

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Il Bayern Monaco ha ufficializzato l'ingaggio del terzino 23enne Sacha Boey con un contratto fino al 2028. Per trasferire il francese dal Galatasaray Boey, il club tedesco ha versato circa 30 milioni di euro, soldi che i turchi potrebbero girare in parte alla Roma per portare a Istanbul il laterale Zeki Celik. Il francese Boey è cresciuto nelle giovanili del Rennes prima di trasferirsi a Istanbul nell'estate del 2021. Ha vinto il titolo con il Galatasaray la scorsa stagione e ora è diventato il secondo acquisto del Bayern in questo mercato invernale dopo il difensore inglese Eric Dier, che ha lasciato il Tottenham per quattro milioni. (ANSA).