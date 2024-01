Il bel dono del Pescara ad un tifoso rossonero

vedi letture

I tifosi rossoneri che bazzicano X, ex Twitter, si saranno imbattuti sicuramente nel profilo di Stefano Verbania, in arte Stefano Rossonero. Un ragazzo tifosissimo del Milan e che utilizza i social per parlare senza filtri della sua malattia, rendendo partecipi tutti di un qualcosa troppo spesso non raccontato e nascosto. La sua forza di volontà, pari solo al suo amore per i colori rossoneri, e la sua tenacia sono molto apprezzate dalla community, tra un tweet ed uno "spaces" in cui scambiarsi opinioni e vedute.

Il Pescara, da sempre molto attenta a determinate situazioni, ha voluto fare un dono prezioso a Stefano, che lo condivide con gioia sul proprio profilo. "Un glorioso gagliardetto" lo mostra orgoglioso "della partita Pescara-Milan 4-5, stagione 1992-93, 13°scudetto, 2°di Capello". Un cimelio storico sicuramente apprezzato da Stefano, che ha ovviamente ringraziato la società abruzzese con un tweet.