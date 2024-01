Il bel gesto di Jimenez: a fine partita regala la maglia a un giovane fan

Alex Jimenez, terzino della Primavera ormai in pianta stabile in prima squadra, anche ieri contro la Roma è entrato in campo nei minuti finali per aiutare a portare in salvo il risultato contro i giallorossi. Alla fine della sfida, sui propri canali social, il difensore spagnolo ha pubblicato un video in cui lo si vede regalare la maglia a un giovane fan.

Nel video si vede Jimenez avvicinarsi alle tribune e uno steward indicargli un giovane tifoso che tiene in mano un cartello ad hoc per il terzino: "Alex Jimenez tu sei il mio giocatore preferito. Ti rispetto molto. Mi potresti dare la maglia, per favore?"