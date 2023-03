Il Belgio batte la Germania: Saelemaekers e De Ketelaere subentrano. Panchina per Thiaw

MilanNews.it

Vittoria in amichevole per il Belgio, che ha battuto 2-3 la Germania in amichevole. I Diavoli rossi hanno ottenuto il successo grazie alle reti di Carrasco, Lukaku e De Bruyne. Anche i rossoneri Alexis Saelemaekers e Charles De Ketelaere sono entrati a gara in corso, subentrando rispettivamente al posto di Vertonghen e Lukaku. Solo panchina invece per Malick Thiaw.