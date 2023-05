MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Arbitrerà Pairetto di Nichelino. Sarà l'ottava volta alla direzione del Milan. Finora il bilancio è positivo per i colori rossoneri: 6 vittorie e un pareggio (nel 2018 in casa contro il Sassuolo). Il Milan non incontra Pairetto dal febbraio 2021, quando fu vittoria interna per 4-0 contro il Crotone.